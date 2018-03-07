Павел Грудинин вновь оказался в центре скандалов

По сообщению представителя ЦИК Александра Кинева, по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее, сообщает MK.ru. На счетах Грудинин держал не только деньги. На 230 тысяч долларов кандидат хранил в Швейцарии золото. В унциях оно составляло 174,526, или без малого 5 килограммов. Если счета не были закрыты на момент его регистрации в качестве кандидата, это грубейшим образом нарушает законы «О выборах президента Российской Федерации» и «О валютном регулировании и валютном контроле». Также 625 тысяч долларов Грудинина находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге, где такие финансовые инструменты освобождены от большинства видов налогов.

Ранее СМИ писали, что в Федеральную налоговую службу России Павел Грудинин представил информацию только о двух счетах. По 11 другим у налоговой сведений не было — они появились только после проверки, проведенной Федеральной налоговой администрацией Швейцарии в соответствии с межгосударственным соглашением между странами. Теперь Грудинину грозит за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции, о которой не уведомил налоговиков. Эксперты и избиратели приходят к выводу, что кандидат на главный пост страны систематически нарушает российские законы, обманывая государство и вводя в заблуждение сторонников.

Также, по данным СМИ, кандидат от КПРФ и его семья тесно связаны с компанией из Белиза, которой принадлежит крупный пакет акций совхоза имени Ленина. Офшорная компания «Бонтро ЛТД» владеет 99% долей в ООО «Универсальная финансовая компания», которой, в свою очередь, принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени Ленина». Конечным бенефициаром офшора является Сергей Хмельницкий — хороший знакомый и прежний деловой партнер Грудинина.

По данным из открытых источников, балансовая стоимость принадлежащих УФК акций «Совхоза имени Ленина» составляет всего около 8 миллионов рублей. Однако, по экспертным оценкам, 20% акций на момент приобретения должны были стоить никак не меньше 100 миллионов рублей. Объяснить невысокую официальную стоимость пакета ценных бумаг можно только тем, что скупались акции фактически за копейки. Те единицы жителей совхоза, у кого на руках остались незначительные пакеты акций ЗАО, признавались, что не получали от Грудинина ни дивидендов, ни иных выплат после продажи совхозных земель. Недавно миноритарные акционеры выиграли первый суд, который признал недействительными сделки по передаче двух участков земли. Теперь наблюдатели не исключают, что суды против компаний Грудинина продолжатся.